Casi el doble de alumnado está utilizando este curso el comedor escolar

Pleno Escolar Municipal - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

OVIEDO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Educación, Juan Carlos Guerrero, ha presidido este martes la reunión del Pleno Escolar Municipal en el que participan representantes de la comunidad escolar integrada por asociaciones de madres y padres, profesorado, alumnado, ayuntamiento, y en cuya sesión se aprovechó para hacer un reconocimiento a Ramón Estébanez González, director del CEIP Enrique Alonso desde el año 1999 hasta su jubilación en el año 2026.

Entre los asuntos tratados, Juan Carlos Guerrero, trasladó al plenario las últimas cifras ya cerradas de matriculación en el actual curso 2026-2027 en los centros educativos de Avilés.

El concejal de Educación, Juan Carlos Guerrero, informó a la comunidad escolar que el pasado octubre las inscripciones fueron 1.803 frente a las 997 del mismo mes en el pasado año, lo que supone casi duplicar el número de usuarios. De ellos, 34 provienen de los IES.

Debido al aumento del número de inscripciones se está analizando la situación de cada comedor para valorar la posibilidad de ofrecer el servicio en dos turnos. Desde el Ayuntamiento destacan que casi 600 usuarios/as se benefician de las bonificaciones que ofrece el Ayuntamiento sobre el precio del comedor escolar, llegando a 411 las que reciben el cien por cien del coste.