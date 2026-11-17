Petirrojo europeo. - NIKO LÓPEZ

OVIEDO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los castañares asturianos albergan más especies y diversidad de aves y murciélagos que las plantaciones de eucalipto y mantienen especies características de bosques maduros y estructuralmente complejos, según ha revelado un estudio desarrollado durante dos años en Asturias por investigadores de la Universidad de Oviedo, la Universidad de Huelva, la asociación Morcegos de Galicia y SEO/BirdLife.

Los resultados ponen de manifiesto el papel de estos ecosistemas forestales, especialmente de los soutos tradicionales, para conservar la biodiversidad, mantener servicios ecosistémicos esenciales --como la polinización o el control biológico de plagas-- y frenar la homogeneización biológica de los paisajes atlánticos.

El catedrático del Área de Ingeniería Agroforestal del Departamento de Biología de Organismos y Sistemas de la Universidad de Oviedo y firmante del artículo, Pedro Álvarez-Álvarez, ha señalado que "no todas las masas forestales contribuyen de la misma forma a la conservación de la biodiversidad". "Los castañares tradicionales proporcionan hábitats y recursos esenciales para numerosas especies forestales, mientras que las plantaciones de eucalipto albergan comunidades más homogéneas y dominadas por especies generalistas", ha afirmado.

Según el investigador, conservar los soutos "no significa únicamente proteger un paisaje tradicional o mantener una actividad productiva ligada a las castañas", sino que supone también "preservar refugios para especies forestales especializadas y contribuir al mantenimiento de procesos ecológicos fundamentales".

MUESTREO EN 60 PUNTOS DE ASTURIAS

La investigación, publicada en la revista 'Global Ecology and Conservation', ha comparado en 2024 y 2025 las comunidades de aves y murciélagos de tres tipos de bosque en 60 puntos de muestreo distribuidos por Asturias: soutos, castañares de monte bajo y plantaciones de eucalipto.

Además de los censos tradicionales de aves in situ, el equipo coordinado por SEO/BirdLife ha colocado grabadoras automáticas en los árboles para registrar los cantos de las aves y los ultrasonidos de los murciélagos. La monitorización acústica, analizada mediante herramientas de identificación automática e inteligencia artificial y validada por especialistas, ha acumulado cerca de 290.000 detecciones y ha permitido identificar 59 especies de aves y quince taxones de murciélagos.

El trabajo ha comprobado que los bosques autóctonos mantienen especies asociadas a árboles veteranos, cavidades naturales, madera muerta y elevada heterogeneidad estructural. Entre ellas destacan aves forestales indicadoras de bosques bien conservados, como el agateador europeo ('Certhia brachydactyla') y el trepador azul ('Sitta europaea'), así como el murciélago montañero ('Hypsugo savii'), especie sobresaliente en los soutos durante los dos años de estudio.

HOMOGENEIZACIÓN BIOLÓGICA EN LOS EUCALIPTOS

Por el contrario, las plantaciones de eucalipto han estado dominadas por especies generalistas capaces de vivir en ambientes muy distintos y han presentado comunidades biológicas más homogéneas. Este fenómeno de homogeneización biológica implica una pérdida progresiva de especies especializadas y una mayor similitud entre los distintos hábitats del paisaje, lo que reduce su singularidad ecológica y pone en riesgo determinados servicios ecosistémicos.

Los autores del estudio han concluido que promover la conservación y gestión sostenible de los castañares y soutos tradicionales puede ayudar a compatibilizar la producción forestal responsable --especialmente de frutos--, el desarrollo rural y la conservación de la biodiversidad.

El trabajo forma parte del proyecto 'Recuperación, expansión y puesta en valor de castañares tradicionales de fruto para generar bioeconomía y desarrollo rural y contribuir a la conservación del oso pardo y la biodiversidad en la Cordillera Cantábrica' (MRR-24-FB-BF187), coordinado por la Fundación Oso Pardo y financiado por la Fundación Biodiversidad.