La cátedra de innovación seguirá su actividad con Sekuens para impulsar la digitalización y la sostenibilidad industrial

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, y el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Principado y la Universidad de Oviedo renuevan la Cátedra para el Análisis de la Innovación de Asturias, que iniciará una nueva etapa en colaboración con la agencia Sekuens y centrará su trabajo en la transformación digital y sostenible de la industria y en la llegada de nuevos sectores como el de la defensa.

Así lo han señalado este lunes el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, y el rector, Ignacio Villaverde, antes de la presentación de la renovación, que se ha celebrado esta mañana en el Palacio de los Condes de Toreno de Oviedo .

Sánchez ha explicado que la cátedra permitió en la pasada legislatura "comenzar a cuantificar y sobre todo territorializar el impacto de nuestras políticas de innovación", así como orientar la especialización inteligente vinculada a fondos europeos y medir el retorno de la inversión. Según ha indicado, "por cada euro que se invierte en I+D, retornan 2,5 euros solo en el propio año".

El consejero ha defendido que este asesoramiento ha sido "decisivo a la hora de tomar decisiones" para transformar el tejido económico y generar empleo, y ha destacado que la nueva etapa, de la mano de Sekuens, facilitará una mayor interoperabilidad y acceso a datos de proyectos, solicitudes y ejecuciones presupuestarias.

Por su parte, Villaverde ha calificado la cátedra como "una herramienta muy necesaria" y ha señalado que los cuatro años de funcionamiento han demostrado su utilidad como instrumento de análisis y orientación estratégica para la comunidad autónoma.

CONVENIO DEL CEISIA CON SIERO

En respuesta a preguntas sobre la polémica con el Ayuntamiento de Siero por el convenio del CeisIA, Villaverde ha defendido la gestión del centro y ha explicado que la factura presentada, de "unos 170 euros" correspondiente a una comida protocolaria de ponentes del ceisIA, y forma parte de los "tres mil y pico euros" remitidos para justificar el adelanto de 50.000 euros efectuado en 2024.

Las declaraciones llegan después de que el Ayuntamiento de Siero criticase este domingo la "falta de resultados" de la Universidad de Oviedo en el marco de este convenio, firmado en 2023 para el desarrollo del Centro de Estudios sobre el Impacto Social de la Inteligencia Artificial (ceisIA).

Según el primer teniente de alcalde, Javier Rodríguez, la universidad solo presentó facturas por 3.095 euros de los 50.000 euros adelantados en 2024, correspondientes principalmente a consumiciones en un restaurante de Lugones, lo que consideran insuficiente para justificar la inversión. El resto del dinero anual del convenio no se ha solicitado ni ejecutado debido a la falta de avances y resultados del centro.

Villaverde, por su parte, ha sostenido que la herramienta informática solicitada por el Ayuntamiento para agilizar la gestión de licencias urbanísticas "ya está hecha", y que su presentación fue detallada en un dosier entregado el pasado viernes, con la "plena satisfacción del personal técnico del Ayuntamiento".