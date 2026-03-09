CCOO abandona la mesa de negociación y mantiene la huelga en las auxiliares del metal

Archivo - Personal del SAD ante la sede del Sasec - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha dado por rotas las negociaciones con la patronal Femetal y mantiene la huelga en el sector de las empresas auxiliares del metal, que arrancaría este martes con la primera jornada de paro.

Así lo han confirmado fuentes de CCOO a Europa Press que han indicado habían fijado como fecha y como hora tope las 4 de la tarde en la reunión que se mantenía en la sede del Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos.

"A esa hora no había una propuesta razonable y aceptable por parte de la patronal y nos hemos levantado la mesa", destacaron desde CCOO, que añadieron que a las 17.00 horas estaba previsto celebrar una asamblea de trabajadores.