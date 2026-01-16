CCOO acusa a varios colectivos de dañar el prestigio de Valgrande-Pajares con críticas "irresponsables"

Archivo - Estación de Valgrande-Pajares - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La sección sindical de Comisiones Obreras (CCOO) de Educación y Cultura ha reprochado este viernes la "irresponsabilidad" de quienes, a su juicio, mantienen una crítica "permanente y sistemática" contra la Estación Invernal y de Montaña Valgrande Pajares, basada en "falsedades" y afirmaciones "carentes del más mínimo rigor".

El sindicato censura la actitud de los colectivos integrados en la denominada "mesa de la nieve", a los que acusa de haberse instalado en un "negativismo absurdo" y de ejercer una crítica "destructiva" que, según sostiene, no aporta soluciones. En este sentido, CCOO ha respaldado la petición del personal de la estación para disolver este órgano, al considerar que se ha convertido en un espacio de conflicto en lugar de un foro de aportación constructiva.

CCOO advierte en una nota de prensa de que las declaraciones públicas de estos colectivos están "dañando gravemente" el buen nombre y el prestigio de Valgrande Pajares, generando "alarma social" e incluso sembrando "dudas infundadas" sobre aspectos tan sensibles como la seguridad, algo que el sindicato considera "absolutamente inadmisible".

La organización sindical ha dirigido una crítica expresa a la Cámara de Comercio, cuya postura ha calificado de "poco responsable". En este sentido, ha reprochado que, pese a hacer llamamientos a la paz social, defienda la necesidad de cambiar la gestión, recordando que forma parte activa de la denominada mesa de la nieve. Frente a ello, CCOO ha puesto como ejemplo estaciones como San Isidro y Leitariegos, en León, que con una gestión "100% pública" presentan, según el sindicato, un funcionamiento "impecable" y un impacto positivo en su entorno.

Comisiones Obreras ha recordado que solicitó participar en la mesa de la nieve para aportar propuestas alternativas y constructivas, una petición que fue "vetada", lo que CCOO atribuye a la incomodidad que suponía incorporar la visión del personal de la estación, "los mejores conocedores de su funcionamiento real".

Por último, el sindicato ha denunciado que la imagen de Pajares como un "desastre" es "rotundamente falsa" y responde a una estrategia interesada, lamentando que se mantenga un relato "distorsionado" que cuestiona injustamente la profesionalidad y la capacidad de los trabajadores y trabajadoras de la estación.