CCOO advierte de un endurecimiento del conflicto en la educación de 0 a 3 en Asturias

Manifestación de las educadoras de 0 a 3 en Oviedo. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha alertado este miércoles de un endurecimiento del conflicto de las educadoras infantiles si la consejería de Educación "mantiene el bloqueo a las reivindicaciones".

En una nota de prensa, han explicado que tras meses de conflicto y 14 jornadas de huelga, la realidad "es clara" y "no se ha avanzado absolutamente nada en las reivindicaciones fundamentales de las educadoras infantiles".

En concreto, CCOO ha mencionado el calendario publicado hace dos días por la Administración, que "vuelve a demostrar la falta de respeto hacia las trabajadoras y hacia toda la lucha mantenida durante meses". "Siguen negando cualquier acercamiento al calendario reivindicado, el Grupo B continúa bloqueado, la carrera profesional sigue paralizada y sigue sin publicarse la bolsa extraordinaria de méritos", han resumido.

A juicio del sindicato, "no existe una negociación real por parte de la Consejería" y resulta "especialmente grave" que tras 14 jornadas de huelga "la Administración no se haya sentado ni una sola vez con el comité de huelga para intentar desbloquear esta situación".

Mientras, han enfatizado, las trabajadoras de la red de 0 a 3 "sostienen las escuelas infantiles en condiciones cada vez más difíciles, realizando funciones que no les corresponden, sin materiales suficientes y, en ocasiones, sin los suministros necesarios para el desarrollo del trabajo diario".

A ello se suma la situación de las instalaciones, con centros y patios "sin acondicionar ni interior ni exteriormente", lo que provoca temperaturas extremas, especialmente en estas fechas y de cara a la llegada del mes de julio.

Este jueves tendrá lugar una asamblea de trabajadoras para valorar la situación actual y decidir conjuntamente los próximos pasos del conflicto.