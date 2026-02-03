CCOO advierte de precariedad laboral tras subir el paro un 3,2% en enero y pide reforzar la negociación colectiva

Archivo - Varias personas esperan para entrar en una oficina de Empleo. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

OVIEDO 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Asturias ha atribuido el aumento del 3,2% del desempleo en el mes de enero en Asturias al fin de la campaña navideña y a la finalización de contratos temporales, así como al paso a la inactividad de los trabajadores fijos-discontinuos. El sindicato advierte de que la subida del paro se concentra en el sector servicios y afecta especialmente a mujeres y jóvenes. Por ello reclama reforzar la negociación colectiva.

"La creación de empleo indefinido sigue sin ser suficiente para compensar la caída de la contratación temporal", ha señalado María José Gutiérrez Martínez, de la Comisión Ejecutiva de CCOO de Asturias. "Sólo tres de cada diez contratos firmados el mes pasado fueron indefinidos; con esa incertidumbre ningún asturiano puede pensar en adquirir una vivienda o diseñar un plan de vida en condiciones".

Gutiérrez ha instado a la patronal a "mejorar la negociación colectiva para mitigar el impacto que enero tiene en miles de hogares asturianos".

El sindicato recuerda que, pese a la estacionalidad, Asturias mantiene una tendencia positiva interanual, con 2.525 parados menos (-4,56%) y 7.789 afiliados más (+2,04%) que en enero de 2025. CCOO subraya que el Principado registra en este arranque de año las mayores cifras de empleo desde 2008 y el nivel más bajo de paro en un mes de enero desde que existen registros.

El paro registrado aumentó en Asturias en 1.646 personas durante el mes de enero, lo que supone un incremento del 3,22%, la segunda mayor subida entre las comunidades autónomas, solo por detrás de Cantabria, según los datos difundidos este martes. La cifra total de desempleados se sitúa en 52.843, mientras que la afiliación a la Seguridad Social cayó en 5.605 personas (-1,42%), hasta los 389.798 cotizantes.