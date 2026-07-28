CCOO alerta de que Asturias sustituye empleo industrial de calidad por trabajos precarios

Archivo - Un camarero. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha alertado este martes, tras conocer los datos de la EPA, que Asturias sustituye empleo industrial de calidad por trabajos precarios. "La EPA refleja la sustitución progresiva de empleo industrial por empleo precario, con 7.300 empleos industriales destruidos en el último año, mientras la creación se centra en sectores precarios como la hostelería o el turismo".

Desde CCOO de Asturias han indicado que detectan que los datos del segundo trimestre confirman una tendencia negativa en el conjunto de variables del mercado laboral asturiano. Así, se han indicado que el crecimiento del empleo es inferior a la media estatal, la calidad empeora con más temporalidad y parcialidad, y el paro aumenta en 900 personas mientras en el resto de comunidades desciende.

La responsable de Empleo y formación, Lucía montejo ha señalado que la evolución del empleo en Asturias refleja una clara ralentización.

"Frente a la tendencia general del Estado, nuestra Comunidad registra un comportamiento peor en prácticamente todos los indicadores. Además, los datos interanuales son especialmente preocupantes. Además, los datos reflejan que, en general, se crea poco empleo y de mala calidad, con un aumento sostenido de los contratos temporales y a tiempo parcial", ha dicho.