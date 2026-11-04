CCOO alerta del descenso en la contratación a pesar del "récord de afiliación" en Asturias

Archivo - Sede de CCOO Asturias. Edificio de CCOO Asturias. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Asturias ha alertado este miércoles del descenso registrado en la contratación a pesar del "récord de afiliación" en el Principado, tras conocer los datos del paro correspondientes al mes de octubre.

En una nota de prensa, la representante de CCOO María José Gutiérrez ha explicado que las cifras del paro dejan un mes de octubre que sigue la misma línea de años anteriores, con un aumento del empleo pero también del paro.

Por sectores el sindicato apunta al "fuerte incremento" de la afiliación en enseñanza, transporte, y un descenso en hostelería y comercio. "Vivir en nuestra región no es fácil, puesto que empeoran sectores básicos de nuestra economía como la industria o el comercio", ha razonado Gutiérrez. A su juicio, "es urgente" tomar medidas para que "ninguna persona en Asturias tenga que estar en precariedad y para poder alcanzar el pleno empleo".