CCOO alerta de que la disolución del CPE de Avilés destruirá la negociación colectiva y precarizará el empleo

OVIEDO 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Asturias defiende que el futuro de la estiba pasa necesariamente por el mantenimiento y fortalecimiento de los Centros Portuarios de Empleo (CPE), que considera la garantía de la profesionalidad y la seguridad laboral.

La organización sindical critica que la iniciativa de las empresas para disolver el Centro Portuario de Empleo de Avilés supondría la destrucción de la negociación colectiva y la sustitución de trabajo estable por condiciones precarias.

Por ello, CCOO de Asturias participará mañana en la manifestación que tendrá lugar en Avilés para apoyar a los trabajadores del sector. El sindicato, a través de su federación de Servicios a la Ciudadanía y del sector del Mar, recuerda que ha alertado en reiteradas ocasiones de que el denominado "proceso liberalizador" de la estiba en España pretendía desmantelar un sistema público y colectivo.