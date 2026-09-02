CCOO alerta de que el empleo creado en agosto en Asturias se concentra en contratos temporales y servicios

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OVIEDO 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha advertido este miércoles de que el aumento del empleo registrado en Asturias durante agosto se ha concentrado en los contratos temporales y en el sector servicios, especialmente en la hostelería, un comportamiento que, a juicio del sindicato, confirma un "preocupante cambio de tendencia" hacia puestos más estacionales y precarios.

Asturias cerró agosto con 408.400 cotizantes a la Seguridad Social, el mejor dato para este mes desde 2008, en plena temporada turística. No obstante, la organización sindical ha subrayado que el incremento de la afiliación se ha producido únicamente entre las personas trabajadoras con contrato temporal, colectivo que aumentó un 4,8 por ciento respecto al mes anterior.

De este modo, el porcentaje de afiliados con contratos temporales ha repuntado hasta el 17 por ciento, según ha señalado la responsable de Empleo de CCOO Asturias, Lucía Montejo.

"Son datos que confirman nuestra preocupación por el cambio de tendencia que observamos en los últimos meses. Asturias sigue sustituyendo trabajos estables y de calidad por empleos eventuales y precarios", ha sostenido Montejo.

HOSTELERÍA CONCENTRA EL AUMENTO

El crecimiento de la afiliación se ha circunscrito al sector servicios, con la hostelería a la cabeza, que incorporó 863 cotizantes respecto al mes anterior.

Tras este ámbito, los principales sectores que concentraron el empleo neto creado fueron las administraciones públicas, los servicios a empresas, las actividades sanitarias, el comercio, el empleo del hogar y el transporte.

Para CCOO, la evolución de agosto muestra que buena parte de los nuevos puestos está vinculada a la actividad turística y hostelera, frente al empleo tradicional de carácter más estable asociado históricamente a Asturias.

"Que haya nuevos puestos de trabajo siempre es bienvenido, pero el trabajo temporal y precario no puede ser el objetivo", ha indicado la responsable sindical, que ha reclamado al Gobierno que adopte medidas para corregir esta situación.

EFECTO DE LA REGULARIZACIÓN

Por otra parte, CCOO de Asturias ha apuntado que el proceso de regularización extraordinario también está influyendo en la evolución de los datos de afiliación y desempleo.

A fecha de 31 de agosto, el número de personas extranjeras afiliadas en alta procedentes de este proceso ascendía a 4.744, una cifra equivalente al 1,2 por ciento del total de afiliación existente en Asturias.

El sindicato considera que este factor ha contribuido a que la creación de empleo haya sido algo más intensa que la registrada habitualmente en estas fechas en los últimos años, aunque ha precisado que la evolución del paro ha resultado "más desfavorable".