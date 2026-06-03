CCOO alerta de que la operación entre Duro Felguera e Indra está "a punto de descarrilar"

Archivo - El Tallerón de Duro Felguera en Gijón comprado por Indra. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO de Industria de Asturias ha mostrado su "máxima preocupación ante el riesgo real e inminente de que la operación para la adquisición por parte de Indra del taller de calderería pesada de Duro Felguera termine descarrilando si no se reconduce de manera inmediata".

Advierte además la organización sindical que la frustración de esta operación supondría "un golpe de enorme gravedad para Asturias desde el punto de vista industrial, laboral y estratégico".

En este sentido indica el sindicato que no se trata de una expectativa futura incierta ni de anuncios vacíos, sino de un proyecto industrial real, vinculado al proceso de modernización de la defensa recogido en los Presupuestos Generales del Estado y sustentado en una apuesta estratégica de país para construir un auténtico campeón nacional del sector.

Recuerda CCCOO además que "Asturias se encuentra hoy en una posición excepcional para consolidarse como uno de los grandes polos industriales de defensa en España" y en ese aspecto "la operación entre Duro Felguera e Indra representa una oportunidad histórica para garantizar actividad, empleo industrial de calidad y futuro productivo en un sector en plena expansión".

Por ello advierten de que el tiempo para salvar esta operación "se está agotando" y aunque consideran legítimo que Duro Felguera defienda un precio justo por sus activos, inciden en que dicho precio debe responder a criterios de mercado y viabilidad industrial, no a planteamientos oportunistas o especulativos basados exclusivamente en el contexto actual.

"Los asturianos y las asturianas han sostenido durante décadas a Duro Felguera y CCOO también ha asumido recientemente decisiones muy duras para contribuir a la viabilidad de la compañía. Ese esfuerzo colectivo tiene que traducirse ahora en un acuerdo que garantice inversión, actividad y futuro industrial para Asturias", indica el sindicato, que insiste en que si este proyecto no se desarrolla en Asturias, se desarrollará en otros territorios.

Por todo ello considera la organización sindical que ha llegado el momento de que el presidente del Principado, Adrián Barbón, lidere personalmente las gestiones necesarias para desbloquear y garantizar el cierre de una operación absolutamente vital para el futuro industrial de Asturias. "Asturias está ante una decisión industrial de alcance histórico y el margen para reaccionar se está agotando", concluyen.