CCOO alerta de que el precio de la vivienda puede condenar a una generación a no emanciparse o vivir endeudada

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OVIEDO 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO de Asturias, José Manuel Zapico, ha alertado este lunes de que el mercado de la vivienda se está disparando "a niveles alarmantes" también en Asturias y ha advertido de que el incremento de los precios puede condenar a una generación a no poder emanciparse o a vivir "endeudada de manera perpetua".

Zapico ha considerado que el acceso a la vivienda constituye "un problema de primer orden" que debe afrontarse mediante medidas destinadas a reducir el coste de acceso y aumentar los salarios.

"Hay que garantizar el acceso a una vivienda digna para la gente", ha defendido el dirigente sindical, que ha reclamado la construcción de más vivienda pública y la limitación del precio del alquiler.

Asimismo, ha planteado que la Administración disponga del derecho de tanteo y retracto en las zonas tensionadas para evitar la especulación y ha reclamado movilizar las viviendas privadas, garantizando a los propietarios seguridad en el alquiler y a las personas que lo necesiten precios asequibles.

Zapico ha insistido en la necesidad de poner en marcha "una batería de medidas" ante el encarecimiento de la vivienda y ha señalado que el precio actual supone "una muy mala noticia para los asturianos y asturianas".