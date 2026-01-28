CCOO asegura que las trabajadoras de 0 a 3 "siguen en lucha" porque no tienen una propuesta seria de la consejería

Archivo - Escuela de 0 a 3 años en Asturias. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La representante de CCOO del ciclo de educación de 0 a 3, Tania Alonso ha asegurado este miércoles que la decisión de la organización es "seguir en la lucha mientras las compañeras quieran porque no tienen una propuesta seria por parte de la Consejería y las condiciones en las escuelas, tanto las de nueva apertura autonómicas como las locales, siguen siendo con muchísimas carencias, tanto de personal como de medios".

Alonso se manifestaba así antes de la Asamblea convocada a la afiliación en las Escuelas Infantiles para informar sobre el calendario de movilizaciones y debatir sobre próximas acciones de lucha. "Va a ser la afiliación quien va a decidir las siguientes movilizaciones que se van a llevar a cabo. Vamos a presentar unas propuestas y es la afiliación quien ratificará las mismas", dijo.

Ha asegurado la representante sindical que este mes de enero "no han estado paradas" sino que han estado visitando escuelas, viendo las necesidades que tienen las mismas, recabando la opinión de las compañeras y de las familias. Eso les ha permitido comprobar que la gente es consciente de todo lo que está pasando en todas las escuelas.

Desde CCOO, sindicato que no suscribió la propuesta de la Consejería de Educación que otras organizaciones respaldaron, "con un binomio indisoluble de movilización y negociación, seguirá presionando al Gobierno del Principado, para abrir un espacio de diálogo en el que se pueda poner fin a un conflicto que lleva años, y lograr que una medida estrella vaya acompañada de empleo de calidad".