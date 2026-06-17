CCOO Asturias se suma a la movilización del sindicalismo europeo contra la austeridad de este jueves en Madrid

Archivo - Sede de CCOO Asturias. Edificio de CCOO Asturias. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Asturias participará este jueves en Madrid en el acto convocado por la Confederación Europea de Sindicatos (CES) bajo el lema 'Europa en democracia'. La delegación estará encabezada por el secretario general de CCOO de Asturias, José Manuel Zapico, y formará parte de una movilización que reunirá a organizaciones de distintos países, entre ellas la CGT francesa, la FGTB belga, la CGIL italiana, la CGTP portuguesa y la Landsorganisasjonen i Norge de Noruega.

Según ha informado el sindicato, el acto servirá para reivindicar una Europa con soberanía industrial y para expresar el rechazo del movimiento sindical europeo a la desregulación, las políticas de austeridad y la culpabilización de la población migrante.

CCOO de Asturias ha defendido la necesidad de mantener la unidad sindical en defensa de la paz, la democracia, la justicia social y la igualdad, así como de seguir avanzando en la protección de los derechos de la clase trabajadora en un contexto de incertidumbre internacional.