CCOO cifra el seguimiento de la huelga en 0 a 3 de más del 80% en Asturias: "Vuelve a ser un rotundo éxito"

Manifestación de trabajadoras de las escuelas infantiles de 0 a 3 años frente a la Junta General del Principado de Asturias. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La delegada de CCOO Asturias en las escuelas infantiles, Tania Alonso, ha asegurado que la jornada de huelga que el sindicato ha convocado en la etapa educativa de 0 a 3 años ha sido "un rotundo éxito" de seguimiento, con porcentajes de participación que oscilan entre el 80 y el 100%.

Según sus datos, en las escuelas autonómicas el seguimiento ha sido de más del 80%. El porcentaje se eleva al 91% en las escuelas que dependen de la Administración local. Por municipios, el seguimiento es del 90% en Oviedo, 70% en Gijón y un 61% en Avilés. En Ayuntamientos como Riosa, Mieres o Noreña, el seguimiento es del 100%.

En el marco de esta huelga, las educadoras se han concentrado este miércoles frente a la Junta General del Principado de Asturias, donde se está celebrando el pleno ordinario, para hacer notar sus reivindicaciones.

"Estamos aquí reivindicando que no se nos silencie, como a las mujeres, a las sin sombrero de la generación del 27, que las hacían callarse", ha señalado Alonso en unas declaraciones a los medios. Así, ha enfatizado que el colectivo de educadoras es femenino, sugiriendo que si fuesen hombres "sería diferente". "Somos mujeres, estamos en huelga y somos muchas, y no se nos hace caso", ha lamentado.

Alonso ha explicado que la Consejería de Educación continúa haciendo "oídos sordos" a las reivindicaciones del colectivo. "Seguimos con escuelas sin suministros, sin catering, sin materiales básicos, y con compañeras no estabilizadas que no saben cuál será su futuro", ha lamentado.

"SEGUIMOS SIN NADA"

La representante de CCOO ha asegurado que las educadoras siguen "sin nada", sin ningún compromiso concreto de la Administración para poner fin al conflicto laboral.

Demandan, según ha recordado, que se les reconozca el Grupo B que les corresponde por categoría profesional, que se agilice el proceso de estabilización de las trabajadoras interinas y avanzar en la equiparación del calendario escolar.

Tania Alonso ha asegurado que no hay ninguna reunión pendiente con la Consejería y ha advertido de que, si siguen "enrocados" en no negociar, seguirán las movilizaciones. En este contexto, tras la jornada de huelga de este jueves, el sindicato se reunirá en asamblea para hablar con la afiliación para acordar "las movilizaciones que ellas crean necesarias".