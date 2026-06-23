CCOO considera insuficientes las medidas para hacer frente al calor en las escuelas infantiles

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OVIEDO 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha emitido este miércoles una nota de prensa en la que considera insuficientes las medidas adoptadas por la Administración para hacer frente a las altas temperaturas en las escuelas infantiles y los centros educativos de Asturias.

El sindicato recuerda que el pasado 25 de mayo ya denunció ante la Inspección de Trabajo las condiciones de calor extremo que soportaban trabajadores y alumnado en numerosos centros educativos, exigiendo la puesta en marcha de un protocolo específico de actuación. Como consecuencia la Consejería de Educación habría publicado la 'Guía de actuaciones ante fenómenos meteorológicos adversos'.

Gracias a esta intervención ya se han producido algunas actuaciones concretas, como la reducción del horario lectivo en determinados centros, el cierre de un colegio y un instituto y la reubicación del alumnado de un centro de primer ciclo de Educación Infantil (0-3) ubicado en un centro de menores.

Sin embargo, desde CCOO alertan de que la medida principal contemplada en la guía, la de permitir el ajuste del horario previa solicitud de la dirección de cada centro, resulta claramente insuficiente, especialmente para las escuelas infantiles de 0 a 3 años.

"Estos centros son los más vulnerables frente al calor extremo, ya que en muchos casos carecen de aislamiento térmico, ventilación adecuada, climatización o patios protegidos del sol, unas deficiencias estructurales que afectan directamente tanto a las condiciones laborales como a la seguridad y bienestar de los menores", han argumentado desde la organización.

Recuerdan que los bebés y niñas de esas edades presentan una mayor vulnerabilidad frente a las altas temperaturas, al no regular su temperatura corporal con la misma eficacia que los adultos, lo que incrementa el "riesgo para su salud".

CCOO considera que las respuestas de las Administraciones son insuficientes como la tomada por el Ayuntamiento de Oviedo, que habría comunicado que están realizando mediciones , revisando las instalaciones de climatización existentes y distribuyendo equipamiento portátil en algunos centros.

Para CCOO, estas actuaciones no resuelven el problema de fondo. "Medir no reduce la temperatura; repartir equipos sin un plan integral de instalación y mantenimiento no garantiza unas condiciones adecuadas; y revisar únicamente los edificios que ya disponen de climatización deja sin respuesta a la mayoría de las escuelas infantiles", sostienen.

A su juicio, el calendario escolar del primer ciclo de Educación Infantil deba adaptarse a la "realidad climática actual". De esta forma, explican que mientras el alumnado del resto de etapas educativas ya ha finalizado el curso, las escuelas infantiles permanecen abiertas soportando condiciones extremas de calor, exponiendo al alumnado más vulnerable.

Exigen a la Administración que y adopte medidas estructurales que garanticen la seguridad de trabajadores y menores. Se refieren a la climatización efectiva de las escuelas infantiles, la adaptación de los edificios, la implantación de protocolos claros y automáticos de actuación y el adelanto del cierre del mes de julio para el primer ciclo de Educación Infantil cuando las condiciones meteorológicas lo hagan necesario.