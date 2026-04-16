CCOO constituye sección sindical en el Real Oviedo

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OVIEDO 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO ha informado este jueves de que ha constituido una sección sindical en el Real Oviedo, con el objetivo de reforzar la defensa de los derechos laborales y mejorar la información y participación de la plantilla.

A través de una nota de prensa, el sindicato habla de una "situación preocupante" en el seno de la empresa, marcada por la "falta de información y transparencia hacia los trabajadores".

En concreto CCOO señala que los trabajadores no han sido convocados a reuniones del comité de empresa con la plantilla, quedando "excluidos de espacios fundamentales de información"; que se está produciendo una "deficiente comunicación" sobre asuntos que afectan directamente a las condiciones laborales; y de la limitación en la práctica del derecho de la plantilla a estar informada y participar en los procesos colectivos.

CCOO recuerda que el acceso a la información y la participación son derechos fundamentales de la plantilla, especialmente en contextos en los que se abordan cuestiones de gran relevancia para el conjunto de trabajadores.

Por ello, avanzan que trabajarán desde esta nueva sección sindical para garantizar que toda la plantilla reciba información clara; así como promover una mayor participación en los procesos colectivos; defender los derechos laborales con "transparencia, firmeza y responsabilidad".

CCOO hace un llamamiento a la plantilla para que se informe, participe y forme parte activa en la defensa de sus derechos, subrayando que la "fuerza colectiva" es clave para mejorar las condiciones laborales.