CCOO crea un observatorio para medir la evolución del bienestar y la precariedad en Asturias

Archivo - El líder de CCOO, José Manuel Zapico. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Asturias ha presentado el Observatorio de la Precariedad en Asturias (Oprast), una herramienta que analizará la evolución de las condiciones de vida en la comunidad a través de 34 indicadores relacionados con el empleo, la vivienda, el coste de la vida o la demografía. El organismo tomará 2015 como año de referencia y publicará informes semestrales para evaluar los cambios en el bienestar de la población.

El observatorio ofrecerá dos indicadores: el Indicador de Bienestar Vital Global (IBVG), referido al conjunto de Asturias, y el Índice de Bienestar Vital Restringido (IBVR), que permitirá analizar la situación en 19 municipios con información estadística suficiente. La iniciativa pretende facilitar el seguimiento de las condiciones materiales de vida y detectar posibles evoluciones negativas en ámbitos concretos.

El secretario general de CCOO de Asturias, José Manuel Zapico, ha señalado que el primer análisis refleja una mejora general del bienestar en la última década, aunque identifica un empeoramiento en vivienda, demografía y coste de la vida. "Este Observatorio será un termómetro para medir la precariedad en nuestra comunidad autónoma. Con él, ya nadie podrá mirar para otro lado", ha afirmado.

El proyecto está dirigido por el sociólogo Joffre López Oller, que se encargará de organizar y evaluar los indicadores para elaborar una cifra global sobre la calidad de vida en Asturias. Según el sindicato, los informes permitirán seguir la evolución de los distintos parámetros y analizar el impacto de las políticas públicas.

CCOO considera que este Observatorio también servirá para anticipar problemas y formular propuestas a partir de los datos. La organización defiende que la publicación periódica de los resultados facilitará el acceso a información sobre las condiciones de vida tanto en el conjunto de la comunidad como en los municipios incluidos en el análisis.