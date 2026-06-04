CCOO cree que Barbón "debe y puede hacer mucho más para cerrar el acuerdo" entre Indra y Duro Felguera

El secretario general de la federación de Industria de CCOO de Asturias, Ignacio Requena. - EUROPA PRESS

OVIEDO 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO de Industria de Asturias ha vuelto a insistir este jueves en que el acuerdo para la adquisición por parte de Indra del taller de calderería pesada de Duro Felguera tiene que darse cuanto antes porque "sino el proyecto de Indra en Asturias corre un peligro cierto". Por ello ha insistido el sindicato en que Adrián Barbón "debe y puede hacer mucho más de lo que está haciendo para intentar cerrar ese acuerdo".

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios el secretario general de la federación de Industria de CCOO de Asturias, Ignacio Requena. "No estoy hablando de especulaciones ni de presiones para cerrar ningún tipo de acuerdo, sino que es una verdad objetiva y a día de hoy el acuerdo no está ni mucho menos próximo", ha dicho.

"Pedimos la implicación del presidente Adrián Barbón y entendemos que tiene y puede y debe hacer mucho más de lo que está haciendo para intentar cerrar este acuerdo. Son empresas privadas indudablemente. Estamos hablando de un acuerdo entre empresas privadas, pero desde la parte institucional se pueden desplegar muchas iniciativas para favorecer este acuerdo que como digo es absolutamente crucial para el proyecto de Indra en Asturias. No es un taller de fabricación más, sino es absolutamente complementario y fundamental", ha manifestado Requena.

En ese sentido preguntado sobre que tipo de iniciativas o facilidades harían falta, Ignacio Requena ha recordado que "los asturianos y los asturianas han ayudado a Duro Felguera directamente con seis millones de euros.