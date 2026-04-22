CCOO cree que tanto la FSA como el Gobierno están "reaccionando tarde" ante el accidente de la mina de Cerredo

El secretario general de CCOO de Asturias, José Manuel Zapico. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO de Asturias, Jozé Manuel Zapico, manifestó este miércoles que CCOO está esperando "si más demoras" a que se diriman las responsabilidades políticas a las que apuntan los informes" sobre el accidente mortal en la mina de Cerredo y ha considerado que tanto la Federación Socialista Asturiana, como el Gobierno de Asturias "está reaccionando tarde" porque ha recordado que la comisión de investigación se logró crear "a trancas y barrancas".

Zapico se ha referido al borrador del dictamen que ha elaborado la presidencia de la comisión de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) que investiga el accidente de la mina de Cerredo, en el que fallecieron cinco trabajadores y otros cuatro resultaron heridos de gravedad hace algo más de un año en el que los actuales presidentes de la compañía pública Grupo Hunosa y de la Autoridad Portuaria de Gijón, Enrique Fernández y Nieves Roqueñí respectivamente, figuran entre los siete responsables personales.

"Desde luego, nosotros desde CCOO de Asturias somos claros. Hacemos nuestras palabras de propio presidente de que, caiga quien caiga, hay que asumir responsabilidades. Hay un informe claro y meridiano que las establece en el ámbito de quienes tuvieron las máximas responsabilidad en la Consejería de Industria y por lo tanto, estamos esperando si más demoras a que se derivan esas responsabilidades, porque si no, que tenga claro el presidente de Principado de Asturias que la ciudadanía y CCOO vamos a ser los primeros en exigir esa responsabilidad al máximo nivel", dijo Zapico.

Ha indicado que tanto la Federación Socialista Asturiana como el Gobierno de Asturias "está reaccionando tarde" ya que a trancas y barrancas se logró crear una comisión de investigación y "hoy, por lo que conocemos del ámbito administrativo y político, hay que dirimir responsabilidades al máximo nivel".

"Adrián Barbón tiene la oportunidad de ofrecer a la ciudadanía claridad y certezas para dirimir responsabilidades y evidentemente si no lo hace a nadie se le puede escapar que esa responsabilidad caerá sobre en su mesa", dijo.

Zapico ha recordado que CCOO también se ha personado en la causa penal abierta en el Juzgado de Cangas de Narcea para que "los responsables del asesinato de cinco compañeros estén entre rejas cuanto antes".