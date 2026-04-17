CCOO critica la "avaricia" de Grupo Sanjuán por no instalar pantallas en los autobuses para seguridad de conductores

Movilización de apoyo al conductor agredido. - CCOO

OVIEDO, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras de Asturias ha criticado la "avaricia" del Grupo Sanjuán por no querer instalar pantallas de seguridad para los conductores de autobús que operan en sus líneas, después de que un conductor resultara apuñalado en un búho de Autocares Llaneza que cubría la línea Oviedo Langreo hace un mes.

Según ha informado CCOO en nota de prensa, en los próximos días está prevista una reunión entre las partes implicadas en el conflicto laboral que afecta a las empresas del Grupo San Juan. Este conflicto "podría haberse solucionado si compañías con importantes beneficios aceptaran las reclamaciones de sus trabajadores y trabajadoras, que fundamentalmente se reducen a unas mamparas de seguridad que protejan su salud y, con ella, la de los usuarios de los autobuses que conducen".

El delegado de Transportes Zapico, Pablo Cortés, ha explicado que de la próxima reunión tienen que salir con un acuerdo "sí o sí". "Uno que certifique la seguridad de la plantilla y permita la correcta prestación del servicio a la ciudadanía", ha agregado.

"Al problema de salud laboral se añade también la vulneración de la libertad sindical porque sufrimos varios episodios de esquirolaje y no se respetaron los servicios mínimos", ha asegurado.

REUNIÓN CON LA CONSEJERÍA DE MOVILIDAD

CCOO se ha reunido este viernes con miembros de la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Gobierno asturiano y, tras la misma, han celebrado el "compromiso" del Ejecutivo asturiano con el personal de los búhos.

"El Gobierno de Asturias ratifica el compromiso con el principal sindicato de la región a no operar con compañías privadas de transporte por carretera que vulneren los derechos fundamentales y pongan en riesgo la salud de sus plantillas", han afirmado.