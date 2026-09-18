CCOO critica el "bloqueo" de la jubilación parcial por parte de la Administración del Principado

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OVIEDO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO de Asturias ha emitido este viernes una nota de prensa en la que critica el "bloqueo" de la jubilación parcial por parte de la Administración del Principado de Asturias.

"Lamentamos profundamente la nula voluntad demostrada por la Administración para buscar una solución a una cuestión de tanta importancia e interés para el conjunto de los trabajadores", han señalado desde el sindicato tras la reunión de la Comisión Mixta Paritaria en la que se abordó la cuestión. La reunión concluyó, según CCOO, sin avances concretos.

"Se han utilizado todo tipo de excusas para justificar la falta de iniciativas y de soluciones", han lamentado desde la organización.

"Ni siquiera se ha abordado la posibilidad de poner en marcha una disposición transitoria que permitiera dar temporalmente una salida a los trabajadores que actualmente reúnen las condiciones para acceder a la jubilación parcial", han criticado.

La propia Administración habría reconocido abiertamente, según CCOO, que entre las dificultades para poner en marcha esta medida se encuentran el coste y las dificultades de gestión. El sindicato señala que desde la aprobación del nuevo Real Decreto que abre la puerta al proceso de jubilación parcial, la Administración no ha realizado ningún tipo de gestión encaminada a buscar una solución y ha acudido este viernes a la reunión sin propuesta, sin iniciativa alternativa y sin una verdadera voluntad negociadora.

Ante la petición de las organizaciones sindicales de disponer de datos concretos, CCOO afirma la Administración ha señalado de forma imprecisa que actualmente existen 43 solicitudes, más 25 en el ámbito del ERA, alcanzando en total aproximadamente 70 personas. A estas podrían sumarse al menos 63 solicitudes que ya han sido desestimadas.

"Y estas cifras no reflejan toda la dimensión del problema: habría que añadir a aquellas trabajadoras y trabajadores que, reuniendo las condiciones necesarias, ni siquiera han solicitado la jubilación parcial al conocer de antemano la situación de bloqueo existente", han añadido desde CCOO.

Ante la falta de respuestas y la ausencia de avances, CCOO ha anunciado la puesta en marcha de acciones y movilizaciones. "Hacemos un llamamiento al conjunto de las trabajadoras y trabajadores de la Administración del Principado de Asturias para que participen y se movilicen", señalan.