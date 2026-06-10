CCOO y CSI convocan una concentración en la EDAR de Ricao para exigir la readmisión de los trabajadores despedidos

Archivo - Sede de CCOO Asturias. Edificio de CCOO Asturias. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

CCOO y CSI han convocado una concentración este jueves a las 15.30 ante la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Ricao, en Cangas de Onís, para exigir el fin de los despidos y la readmisión de los trabajadores afectados.

Ambas organizaciones sindicales sostienen que los empleados despedidos acumulan cerca de 20 años de trabajo en la planta sin sanciones previas y consideran que los despidos disciplinarios son "desproporcionados" y carecen de fundamento. Por ello, han avanzado que recurrirán las decisiones empresariales por la vía judicial con el objetivo de lograr su nulidad.

Los sindicatos han advertido además del deterioro de las condiciones laborales en el sector del agua, que, según señalan, se refleja en salarios bajos, carencias en materia de jornada y seguridad y una creciente pérdida de estabilidad en el empleo.

A su juicio, esta situación evidencia la necesidad de contar con un convenio autonómico que regule adecuadamente el sector.

Asimismo, CCOO y CSI han reclamado al Consorcio de Aguas que asuma su responsabilidad como titular de las instalaciones y que escuche directamente a las plantillas, al considerar que son quienes sostienen con su trabajo diario un servicio esencial para la población.