CCOO denuncia el "insoportable calor" en los centros de día de Asturias y exige la climatización urgente

Termómetro en Oviedo en un día caluroso - EUROPA PRESS

OVIEDO 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación del Hábitat de Comisiones Obreras (CCOO del Hábitat) ha registrado una queja formal ante la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias para alertar de las altas temperaturas en la red de centros de día de la comunidad autónoma, una situación que, según denuncia la organización sindical, supone "un grave riesgo" para la salud tanto de los usuarios dependientes como de las plantillas de trabajadores.

El sindicato, a través de una nota de prensa, manifiesta su "más profunda preocupación y rechazo ante las condiciones de estrés térmico y el insoportable calor" detectado durante las últimas semanas. A este respecto, califica de "inadmisible" la "falta de previsión" y la "inacción" de la Consejería ante una problemática que tacha de "estructural" con la llegada del verano y las correspondientes olas de calor, asegurando que "en muchos centros de la región se superan los 35 grados en las zonas comunes".

Desde CCOO recuerdan al Ejecutivo autonómico que los centros de día albergan a personas mayores, con dependencia o con patologías crónicas, un perfil que "presenta una baja tolerancia al calor extremo y que se encuentra en unas instalaciones que no están preparadas térmicamente para garantizar su bienestar".

La organización sindical también pone el foco en la situación de los profesionales que prestan sus servicios en estos espacios, quienes desempeñan tareas que implican un "notable esfuerzo físico" bajo unas condiciones que consideran "intolerables" y que, a su juicio, "incumplen la normativa vigente en materia de seguridad y salud laboral".

CCOO exige al Principado y a las empresas concesionarias del servicio "la adopción inmediata de un paquete de medidas estructurales". Piden la "climatización urgente" mediante la instalación y el "correcto mantenimiento" de sistemas de aire acondicionado y "renovación eficiente" del aire, criticando que "soluciones provisionales como medir la temperatura o repartir ventiladores portátiles no resuelven las deficiencias de fondo".