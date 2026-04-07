CCOO denuncia "represión laboral" en la planta de Amazon en Bobes (Siero) con 15 despidos desde agosto y 44 expedientes

Archivo - Centro Logístico de Amazon en Siero. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sección Sindical de CCOO en el centro logístico de Amazon en Bobes (Siero) ha alertado este martes de la "represión laboral" que se está produciendo en la planta, con 15 despidos desde agosto y 44 expedientes disciplinarios contra la plantilla. El sindicato ha alertado de que, de no acabar estas prácticas, se terminará con la "paz social que hasta ahora se ha dado en la empresa".

En una nota de prensa, han advertido de la "preocupante gestión de la prevención de riesgos", ya que del total de expedientes, 17 se abrieron por problemas relacionados con la seguridad en el trabajo, concentrándose cinco de ellos en una misma área operativa: el dock de carga. CCOO ha denunciado que la empresa "opta por seguir castigando a las personas trabajadoras sin realizar un análisis de por qué se producen esos fallos en los procedimientos", cuestionando si realmente se vela por la seguridad o si se seguirán abriendo expedientes "sin replantear el sistema hasta que ocurra un accidente fatal".

Según el sindicato, otro de los recursos "más utilizados" por Amazon para la apertura de estos expedientes es el "comportamiento inadecuado", un concepto amplio "bajo el cual la empresa ampara imputaciones muy variadas". "Entre las acusaciones esgrimidas por la dirección se encuentran afirmaciones sin pruebas fehacientes de embriaguez en el puesto de trabajo, fiscalización de las visitas a bares en el tiempo libre, supuestas conductas de negatividad, desidia, e incluso el hecho de tener una bolsa de gominolas abierta en el puesto de trabajo", han agregado.

Frente a esta ofensiva, la representación legal de las personas trabajadoras subraya que, de todas las alegaciones presentadas frente a la empresa, ninguna ha sido tenida en cuenta, acabando todos los expedientes en su ejecución.

OTROS "FRENTES ABIERTOS"

Comisiones Obreras ha agregado que el clima laboral en el centro de Amazon "sufre también por otros frentes abiertos". La sección sindical señala "presiones constantes relacionadas con la productividad, la negación sistemática de las peticiones de vacaciones y una grave vulneración de la salud laboral". En este sentido, han indicado que "la empresa niega la asistencia a la mutua a personas accidentadas durante su turno de trabajo, haciendo pasar los accidentes laborales como contingencias comunes".

Respecto alos despidos, la sección sindical cree que, dado que el personal lleva apenas un año y medio trabajando, despedir "sale demasiado barato" y estos despidos "sirven para dar ejemplo e imponer una doctrina del miedo al resto de las personas trabajadoras".

"El sindicato no consentirá que se juegue con el trabajo de la plantilla", han alertado.