CCOO dice que los datos confirman un mal verano para el empleo en Asturias

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OVIEDO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO de Asturias ha emitido este martes una nota de prensa relativa a los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes al tercer trimestre de 2026. "Estamos ante unos malos datos en pleno verano: se destruye empleo respecto al trimestre anterior, algo muy poco habitual en los meses de verano, la destrucción recae mayoritariamente sobre el empleo indefinido, crece el empleo temporal y hay más personas paro que hace un año", ha dicho la secretaria de Empleo y Formación de CCOO Asturias, Lucía Montejo.

Ha añadido que el Principado sigue sin recuperar los niveles de ocupación de 2008 y que concretamente hay 36.000 personas ocupadas menos.

"En CCOO llevamos tiempo alertando de que estamos ante un problema de fondo; no es una cuestión coyuntural, sino que la raíz del problema está en el modelo productivo: durante años se ha sustituido empleo industrial de calidad por trabajo precario en hostelería y turismo, un cambio que explica la fragilidad del mercado laboral asturiano y el auge de la temporalidad", ha señalado Montejo.

Ha insistido en que el futuro de Asturias no se puede construir sobre contratos de temporada. "Necesitamos empleo estable y con derechos, y eso pasa por apostar por la industria y frenar la precarización", ha resaltado.