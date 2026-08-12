CCOO dice que las horas extraordinarias en AZSA aumentaron un 118% entre enero y junio

OVIEDO 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Industria de CCOO de Asturias ha informado este miércoles que, según datos solicitados a la dirección de Asturiana de Zinc (AZSA), las horas extraordinarias retribuidas económicamente han crecido de forma ininterrumpida durante el primer semestre de 2026: 902 en enero, 1.466 en febrero, 1.205 en marzo, 1.180 en abril, 1.425 en mayo y 1.967 en junio, lo que supone un incremento del 118% entre el primer y el último mes del periodo.

El sindicato subraya que esta cifra corresponde exclusivamente a las horas compensadas económicamente, y que la empresa no ha desglosado con la misma transparencia el volumen de horas extra compensadas con descanso o tiempo libre en otras jornadas.

Para la Federación de Industria de CCOO de Asturias, esta escalada es la evidencia numérica que corrobora la situación de "una plantilla recortada, sometida a multitarea permanente, con un aumento sostenido de bajas por enfermedad y accidentes de trabajo".

El sindicato insiste en que no se trata de una mala racha, sino del resultado previsible de sostener la producción con menos personas del que la propia actividad exige. "Llevábamos meses diciendo que este modelo iba a pasar factura a la salud de la plantilla, y ahora tenemos el dato que lo demuestra: un 118% más de horas extra en solo seis meses no es sobrecarga puntual, es agotamiento estructural", afirma Nacho Requena, Secretario General de CCOO Industria Asturias.

CCOO recuerda además que este deterioro coincide con el despido de la práctica totalidad de la actual dirección de AZSA, incluida la responsable de prevención y salud laboral. La Federación insta a los futuros responsables que rompan con la gestión saliente y aborden el problema de la sobrecarga "con la seriedad y determinación que la anterior dirección nunca mostró".

CCOO Industria Asturias reclama el cese inmediato del expediente de regulación de empleo en las áreas productivas; la puesta en marcha urgente de cursos de operador para disponer de bolsa de empleo suficiente; y la consolidación, al finalizar el verano, de los contratos de refuerzo.

La Federación de Industria de CCOO de Asturias reitera su disposición al diálogo, pero advierte de que no aceptará que sirva para prolongar un modelo "que ya está deteriorando la salud de la plantilla de San Juan de Nieva".