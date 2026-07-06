CCOO distribuirá 9.000 libros valorados en 135.000 euros a unos 90 colegios públicos de Asturias

Lotes de libros valorados en 100.000 euros destinados a los centros escolares públicos de Asturias. - CCOO ENSEÑANZA

OVIEDO, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Enseñanza de CCOO de Asturias distribuirá a partir del próximo mes de septiembre unos 9.000 libros infantiles y juveniles valorados en alrededor de 135.000 euros entre 80 y 90 centros públicos de la comunidad, gracias a una donación del Fondo de Cultura Económica de México.

La iniciativa ha sido presentada este lunes por el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Asturias, Borja Llorente; el escritor y narrador oral David Acera, y el director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II.

Acera ha destacado que se trata de "una de las mayores aportaciones al sistema de bibliotecas escolares de la red de enseñanza pública de Asturias de las últimas décadas". Según ha explicado, los lotes incluyen obras de literatura infantil y juvenil y álbum ilustrado de autores de referencia y se entregarán a razón de entre 90 y 100 ejemplares por centro.

Los colegios interesados ya pueden solicitar su participación a través de la Federación de Enseñanza de CCOO de Asturias. El reparto comenzará por los centros situados en las zonas más alejadas de la comunidad antes de extenderse al área central.

TRABAJO COMUNITARIO PARA EL REPARTO DE LIBROS

Llorente ha explicado que el proyecto comenzó hace dos años, cuando surgió la posibilidad de trasladar a Asturias esta donación. Según ha señalado, el sindicato asumió la logística del transporte, almacenamiento y clasificación de los ejemplares después de que la Consejería de Educación no pudiera hacerse cargo de la gestión.

En este sentido, ha señalado que el reparto de los libros ha sido posible gracias al trabajo realizado por afiliados del sindicato y por un grupo de profesoras jubiladas que colaboraron en la clasificación de los ejemplares.

Acera ha defendido la iniciativa como un ejemplo de colaboración "público-comunitaria" y ha mostrado su confianza en que contribuya a reforzar las bibliotecas escolares asturianas y al fomento de la lectura entre el alumnado.

Por su parte, Taibo II, ha señalado que la donación se enmarca en la política de fomento de la lectura de la editorial pública mexicana y ha confiado en que tenga continuidad en Asturias si la iniciativa obtiene buenos resultados.

Durante la presentación, Llorente también ha lamentado la pérdida de proyectos de dinamización de las bibliotecas escolares durante los años de los recortes educativos y ha afirmado que espera que iniciativas como esta contribuyan a recuperar parte de ese trabajo.