CCOO eleva al 75% el seguimiento de la huelga en las escuelas infantiles de Gijón y supera el 90% en Oviedo

Archivo - Escuela de 0 a 3 años en Asturias. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha asegurado que el seguimiento de la huelga en las escuelas infantiles de 0 a 3 años ha aumentado en el segundo día de la nueva convocatoria, una jornada que el sindicato considera "un éxito" y que, según destaca, demuestra que las trabajadoras mantienen "intacta" la lucha en defensa de unas "condiciones laborales dignas" y de una "educación pública de calidad" para esta etapa. El sindicato eleva al 75% el seguimiento de la huelga en las escuelas infantiles de Gijón y supera el 90% en Oviedo.

En Gijón, donde hay 14 escuelas infantiles y más de 150 trabajadoras, la central sindical señala que el seguimiento ha pasado del 65 por ciento registrado en la primera jornada de este mes al 75 por ciento en la de hoy, mientras que en Oviedo afirma que se "desmonta por sí mismo" el relato habitual de la Consejería, al superar el 90 por ciento, con "únicamente 16 trabajadoras" incorporándose a sus puestos una vez descontadas las obligadas a cubrir los servicios mínimos.

En el resto de Asturias, CCOO apunta que los porcentajes se mantienen en niveles similares a los de ayer y de jornadas anteriores, citando datos como el 86 por ciento de seguimiento en Pravia, el 84 por ciento en Ribadesella o el 60 por ciento en Gozón, y asegurando que en las escuelas dependientes del Principado "muchos concejos también han subido la participación", con cifras del 86 por ciento en Nava, el 100 por ciento en Siero, el 75 por ciento en Villaviciosa, el 58 por ciento en Avilés y el 75 por ciento en Laviana, además del 100 por ciento en Noreña, Grado y Mieres.

Para el sindicato, estos porcentajes "evidencian el respaldo" a la convocatoria y ponen de manifiesto el "profundo malestar" existente entre las profesionales del primer ciclo de Educación Infantil, al tiempo que sostiene que los datos facilitados por la Consejería "no resisten la comparación con la realidad de los centros" y buscan trasladar a la opinión pública "una imagen de escaso seguimiento que no se corresponde" con lo sucedido.

CCOO hace un llamamiento a mantener la participación en las jornadas de huelga convocadas para mañana, 18 de junio, y exige a la Consejería de Educación que abandone la "estrategia de maquillaje de los datos" y convoque al comité de huelga "si quiere defender el buen talante que de momento no hemos visto", además de invitar a la ciudadanía asturiana y, en especial, a las familias del alumnado, a respaldar las movilizaciones.

El sindicato recuerda que las trabajadoras de las escuelas infantiles no solo reclaman "cobrar todas lo mismo, blindar las plazas que no estabilizaron en sus ayuntamientos hasta que salga la oposición o un calendario escolar más justo", sino que también defienden "un modelo de educación pública de calidad para la etapa de 0 a 3 años", con recursos suficientes, estabilidad en las plantillas y condiciones adecuadas para garantizar "la mejor atención educativa" a la infancia asturiana, y detalla que hoy habrá concentraciones a partir de las 16.00 horas en la plaza de España de Oviedo y mañana una manifestación desde las 18.00 horas frente a la sede de la Consejería de Educación.