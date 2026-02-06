CCOO Enseñanza muestra el apoyo a la plantilla de ENCE con concentraciones en Navia

Concentración de CCOO de Enseñanza frente al Colegio Público Ramón de Campoamor de Navia. - CCOO

NAVIA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enseñanza de CCOO Asturias ha realizado este viernes dos concentraciones en el IES Galileo Galilei y en el Colegio Público Ramón de Campoamor de Navia para mostrar su apoyo a la plantilla de ENCE tras el anuncio de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que podría implicar el despido de cerca de un centenar de personas.

Las protestas, secundadas por la comunidad educativa de ambos centros, se enmarcan en la voluntad del sindicato de trasladar su solidaridad a los trabajadores afectados, y de denunciar las consecuencias sociales y económicas que tendría el ERE sobre el municipio de Navia y el conjunto de la comarca.

ENCE, empresa matriz de la fábrica de papel ubicada en la zona, emplea directamente a unas 400 personas y genera varios cientos de puestos de trabajo indirectos. Según CCOO, los despidos planteados suponen "una amenaza real para el futuro de muchas familias y para la estabilidad de un territorio ya castigado por la pérdida de oportunidades laborales".

Desde CCOO Enseñanza Asturias han defendido que la educación pública "no puede permanecer ajena a los conflictos laborales de su entorno", subrayando que "la defensa del empleo digno y estable es una causa común de toda la clase trabajadora".

El sindicato ha exigido a la empresa que retire el ERE y ha reclamado la implicación de las administraciones públicas para garantizar el mantenimiento del empleo y el futuro industrial de la comarca. Además, ha confirmado que continuará apoyando las movilizaciones de la plantilla de ENCE y participará en las acciones convocadas en defensa del empleo y los derechos laborales.