CCOO exige una actuación urgente en el CP Eulalia Álvarez Lorenzo (Langreo)

Concentración convocada por la AMPa del CP Eulalia Álvarez Lorenzo (Langreo). - CCOO ASTURIAS

OVIEDO 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Asturias ha exigido este lunes una respuesta inmediata de las administraciones públicas ante la "grave situación" de las infraestructuras del CP Eulalia Álvarez Lorenzo (Langreo), que presenta "deficiencias estructurales y temperaturas inaceptables que afectan al bienestar y la seguridad del alumnado y del personal docente".

El sindicato ha participado en la concentración convocada por el AMPA del centro y, posteriormente, se ha reunido con el equipo directivo para conocer el alcance de los problemas, que, según ha señalado, "se arrastran desde hace años" sin una intervención adecuada por parte de las administraciones.

Entre las deficiencias detectadas, CCOO ha destacado un sistema de calefacción que no cumple la normativa y que ha provocado temperaturas que no llegan a los 13 grados en las aulas y 9 grados en los baños, así como puertas oxidadas con dificultades para la evacuación en caso de incendio, fugas de agua, humedades, un patio infantil en condiciones inseguras, ventanas inservibles y una instalación eléctrica insuficiente para la actividad docente.

El sindicato considera "inaceptable" que la comunidad educativa tenga que convivir con frío, humedades y riesgos de desprendimientos o filtraciones, una situación que, a su juicio, compromete tanto la actividad educativa como la seguridad del centro.

Por ello, CCOO reclama al Ayuntamiento y a la Consejería de Educación una intervención "urgente e inmediata" y ha anunciado su apoyo a todas las iniciativas y movilizaciones que convoque la comunidad educativa para garantizar unas condiciones "dignas y seguras".

Exige además a la Consejería un plan estratégico de mejora de las infraestructuras de los centros públicos de Asturias, al considerar que no se trata de un caso aislado, sino de un problema estructural derivado de años de falta de inversión.