CCOO exige al Principado soluciones ante las más de 9.200 personas en lista de espera de dependencia

José María Gómez, secretario general de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO Asturias; Esther Menéndez, responsable Igualdad de Pensionistas en Asturias y el secretario general de CCOO de Asturias, José Manuel Zapico. - EUROPA PRESS

El sindicato advierte que retomará las movilizaciones si no se mejora la atención a mayores

OVIEDO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha reclamado este martes al Principado que aumente los recursos públicos para agilizar el acceso al sistema de atención a la dependencia. Según el Observatorio Social de las Personas Mayores presentado por el sindicato, en 2024 más de 9.200 personas aguardaban la valoración de su grado de dependencia y, una vez concedida, debían esperar una media de 343 días para recibir las prestaciones.

El secretario general de CCOO Asturias, José Manuel Zapico, ha contextualizado estas cifras recordando que Asturias cuenta con el mayor porcentaje de población mayor de 65 años respecto al total, lo que intensifica la presión sobre los servicios de cuidados.

Ante este escenario, Zapico ha destacado la necesidad de avanzar en un pacto social de cuidados que promueva la corresponsabilidad entre hombres y mujeres y mejore las condiciones laborales de los profesionales de residencias públicas y privadas, especialmente en el ámbito de la dependencia, donde la precariedad laboral es todavía elevada. "CCOO va a tener como prioridad sacar adelante ese pacto en 2026", ha insistido.

DEFICIENCIAS EN EL SISTEMA DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

Por su parte, Juan Sepúlveda, máximo responsable de la federación estatal de Pensionistas, ha explicado que el sistema de dependencia --en funcionamiento desde hace 18 años-- atiende a más de 1,5 millones de personas en España, pero presenta deficiencias graves, entre ellas, la sobrecarga de cuidados en las familias y las prolongadas listas de espera.

Para avanzar en este sistema, Sepúlveda considera necesario aumentar la inversión, actualmente de 11.000 millones de euros (que corresponde a un 0,77% del PIB), hasta el 1,5 o 2% para garantizar una atención domiciliaria de calidad y "profesionalizada".

Uno de los motivos que ha llevado al deterioro del sistema de dependencia, según el secretario general de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO de Asturias, José María Gómez, es que el envejecimiento de la población supera la capacidad de inversión y de profesionales del sistema.

"En dependencia estamos jugando con personas mayores y con enfermedades crónicas, lo que genera trastornos emocionales, familiares e incluso muertes por falta de atención", ha afirmado.

El Observatorio también analiza otros aspectos, como la sanidad, la soledad no deseada, el maltrato a personas mayores y la brecha digital, y ofrece una comparativa de comunidades autónomas para medir la calidad de los sistemas públicos de protección social.

La presentación del Observatorio ha coincidido con el octavo aniversario de las marchas de pensionistas que, desde Asturias, caminaron hasta Madrid para defender un sistema público de pensiones. Estas movilizaciones, según CCOO, marcaron la senda de las "conquistas sociales" de la actualidad.

El sindicato se plantea retomar nuevas movilizaciones si no se adoptan medidas para mejorar los cuidados a los mayores en la sanidad pública. "Nos vamos a ver obligados a salir a la calle por los problemas que existen a nivel hospitalario y en los centros de salud de las comarcas", ha advertido Gómez.