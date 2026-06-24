CCOO exige un protocolo de estrés térmico por las altas temperaturas en el Edificio Judicial de Llamaquique

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OVIEDO 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sector de Justicia de CCOO de Asturias ha advertido este miércoles de que el personal del Edificio Judicial de Llamaquique trabaja en condiciones de "calor extremo", con temperaturas que superan los 30 grados, y ha reclamado al Principado la aprobación urgente de un protocolo de medidas frente al estrés térmico.

Según ha señalado el sindicato, el inmueble carece de un sistema de climatización, una situación que, unida a las altas temperaturas registradas en los últimos días, está afectando de forma directa a las condiciones laborales de los trabajadores.

CCOO ha indicado que ha trasladado en reiteradas ocasiones esta situación a la Viceconsejería de Justicia del Principado de Asturias, solicitando la adopción de medidas preventivas y paliativas. No obstante, ha criticado que la única actuación hasta la fecha ha sido la instalación de climatizadores portátiles, que consideran "insuficientes" debido al tamaño de las oficinas y al elevado número de empleados.

En este sentido, el sindicato ha subrayado que la plantilla ha aumentado este año como consecuencia de la implantación de la nueva estructura de la oficina judicial, lo que agrava las condiciones en espacios ya de por sí limitados.

CCOO advierte de que el estrés térmico constituye un riesgo para la salud y la seguridad de los trabajadores, una situación que, añade, se ve intensificada por el cambio climático, con un aumento de la frecuencia e intensidad de las olas de calor.

Por ello, el sindicato exige a la Administración autonómica la aprobación de una instrucción que establezca medidas y directrices específicas para proteger al personal frente a los efectos del calor en los centros de trabajo.