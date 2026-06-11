CCOO exige que se retire la clasificación de actividad estratégica de la Mina de Oro de Tapia

Archivo - Sede de CCOO Asturias. Edificio de CCOO Asturias. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Asturias, a través de su unión comarcal del Occidente, ha mostrado su "firme rechazo a la posible instalación de una explotación minera de oro en el concejo de Tapia de Casariego" y ha exigido a las administraciones públicas que se retire la clasificación como actividad estratégica.

Para el sindicato el proyecto supone una seria amenaza para el medio ambiente, el paisaje, los recursos naturales y al modelo económico que ha permitido generar empleo y actividad de manera sostenible en el occidente asturiano.

En palabras del secretario general de CCOO del Occidente, Francisco Javier Rodríguez, "resulta un grave error enfrentar la protección del medio ambiente con la creación de empleo". "La verdadera cuestión es qué tipo de trabajo queremos para Asturias y qué modelo de desarrollo queremos dejar a las próximas generaciones", indicó el representante sindical.

CCOO explica que las empresas promotoras de proyectos extractivos suelen presentar importantes expectativas de empleo durante las fases iniciales de construcción y explotación. Sin embargo, la realidad demuestra que se trata de actividades con una vida útil limitada, sometidas a los ciclos de los mercados internacionales y cuya capacidad para generar empleo estable a largo plazo es reducida.

"Cuando la explotación finaliza, el empleo desaparece, mientras que los impactos sobre el territorio pueden permanecer durante décadas", indicó.

Por todo ello, desde CCOO del Occidente "exigen a las administraciones públicas que se retire la clasificación como actividad estratégica y la máxima transparencia en la tramitación de cualquier iniciativa relacionada con este proyecto, una evaluación ambiental rigurosa e independiente y la participación efectiva de la ciudadanía, de las organizaciones sociales y de los agentes económicos y sindicales afectados".