CCOO hace un llamamiento a cambiar de paradigma y beneficiar a 12 millones con la reducción de la jornada laboral

OVIEDO 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO de Asturias, José Manuel Zapico, ha subrayado este martes la trascendencia de la jornada de mañana en el Congreso de los Diputados, donde "12 millones de personas dependen de lo que se pueda decidir para ver reducida su jornada laboral", por lo que, ha hecho un llamamiento a cambiar de paradigma "y apostar por una sociedad avanzada, que innove, que avance con conocimiento y donde exista un control horario efectivo y digital, que no pueda ser manipulado, y que, de una vez por todas, en este país no se hagan horas extras ni sin pagar ni sin descansar".

El líder sindical ha afirmado que "en CCOO pensamos que, 40 años después, va siendo hora de trabajar menos para trabajar mejor y vivir mejor". "Es sentido común para poder cuidar y cuidarnos, para que haya menos bajas laborales, para que haya más productividad y para que el país avance", ha añadido, reclamando un debate abierto en la Cámara Baja: "Mañana en el Congreso lo que hay que decir es que se puede debatir y que se pueda hablar".

Además, ha advertido contra "un bloqueo de la derecha que impida ese debate" e insistido en que "de lo que estamos hablando ya no es tanto de trabajar más o menos tiempo, sino de un modelo de país". "Si España quiere seguir compitiendo en bajos costes laborales, en explotación salvaje, en recarga laboral para que unos pocos tengan grandes beneficios y la mayoría no lleguemos a fin de mes, estaremos retrocediendo", ha remarcado.