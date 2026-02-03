CCOO de Hunosa alerta del impacto en el empleo del fallo del TSJA que anula la autorización ambiental de La Pereda

Archivo - Central de La Pereda - CONCEYU CONTRA LA INCINERACIÓN - Archivo

OVIEDO, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO en Hunosa ha expresado este martes su "sorpresa e inquietud" por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que anula la autorización ambiental del proyecto de transformación de la central térmica de La Pereda, una decisión que, a su juicio, pone en riesgo el futuro de la instalación y del empleo asociado.

En un comunicado, CCOO considera "difícil de entender" que un proyecto "de esta envergadura", autorizado por la Consejería de Transición Ecológica del Principado, haya sido anulado por los tribunales por defectos jurídicos y técnicos, y recuerda que no es la primera vez que el TSJA tumba autorizaciones ambientales vinculadas a Hunosa.

El sindicato ha aludido a la reciente anulación del permiso para depositar cenizas y escorias de La Pereda en el vertedero de la térmica de Lada y sostiene que dos fallos de este tipo en tan poco tiempo "no puede considerarse normal".

El sindicato ha subrayado que se trata de un proyecto "clave para el futuro de Hunosa y de las comarcas mineras" y rechaza que sean los trabajadores quienes asuman las consecuencias de posibles errores administrativos. En este sentido, ha aclarado que no defiende la quema de CSR "por convicción ideológica", sino la viabilidad del proyecto y el mantenimiento del empleo.

A la espera de un análisis detallado de la sentencia, CCOO apunta a que el TSJA no cuestiona la transformación de la térmica en sí, sino la forma en la que se ha tramitado el proyecto, lo que, según ha advertido, retrasa los plazos y añade incertidumbre a la plantilla.

El sindicato también ha criticado las reacciones políticas que, según ha señalado, se limitan a "aplaudir" la anulación de los permisos, reduciendo el debate a la quema de CSR, sin plantear alternativas. "Aplaudir una sentencia no es una política industrial ni tampoco una política social si no se acompaña de alternativas que protejan el empleo", ha apuntado el sindicato.

CCOO asegura que exige el máximo rigor ambiental, con controles estrictos y cumplimiento de la legalidad, pero rechaza descartar el proyecto "únicamente por un sesgo ideológico". En este contexto, el sindicato ha recordado que la transformación de La Pereda en una central de biomasa permitiría mantener todo el empleo directo de la instalación y generar en torno a 200 puestos de trabajo vinculados al sector forestal.

Por todo ello, el sindicato ha reclamado a SEPI y a Hunosa que mantengan su compromiso con el proyecto y adopten medidas inmediatas para corregir las deficiencias detectadas, y pide a la clase política asturiana "menos aplausos y más soluciones" para aportar certidumbre a la plantilla y a las comarcas mineras.