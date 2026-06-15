CCOO de Industria muestra su apoyo a un compañero afectado por una situación de acoso laboral y sindical en Fertiberia

Movilización en apoyo a un trabajador de Fertiberia. - CCOO DE INDUSTRIA

OVIEDO 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Industria de Asturias ha destacado este lunes la respuesta sindical ante la situación de acoso denunciada en Serveo-Fertiberia y pone en valor la respuesta dada por los delegados y delegadas de la organización tras el llamamiento realizado para concentrarse ante la portería de Fertiberia en apoyo al compañero afectado por una situación "de acoso laboral y sindical que consideran de extrema gravedad".

Un total de 50 delegados y delegadas de CCOO de Industria respondieron a la convocatoria, trasladando un respaldo "claro, firme y sin fisuras al compañero acosado" y dejando patente que la organización no va a mirar hacia otro lado ante hechos de esta naturaleza.

"Durante las últimas semanas hemos trasladado a la empresa distintas propuestas orientadas a intentar encauzar esta situación desde parámetros de responsabilidad, cumplimiento del protocolo interno y garantías mínimas de protección para el trabajador afectado. Entre otras cuestiones, planteábamos la activación efectiva del procedimiento interno, la adopción de medidas cautelares, la investigación de los hechos denunciados y la retirada de las pintadas y mensajes vejatorios existentes en el centro de trabajo", explican desde CCOO.

A juicio de la organziación sindical los hechos conocidos hasta la fecha, así como la propia documentación existente, describen una situación "extraordinariamente preocupante, especialmente por la persistencia en el tiempo de conductas y mensajes denigrantes dirigidos contra el compañero afectado, algunos de ellos todavía visibles a día de hoy en las instalaciones donde se presta servicio".

Así inciden en que consideran "difícilmente comprensible" que, a estas alturas, continúen existiendo pintadas y alusiones vejatorias contra un trabajador y representante sindical sin que se haya producido una actuación contundente y definitiva para erradicarlas.

CCOO de Industria de Asturias censura tanto la actitud mantenida por la empresa contratista como la de la empresa principal y considera imprescindible que ambas estén a la altura de la gravedad de los hechos y de las obligaciones que les corresponden.

"Nuestra organización continuará realizando cuantas actuaciones considere necesarias en defensa y apoyo de nuestro delegado, utilizando para ello todos los mecanismos sindicales, administrativos y legales a nuestro alcance. Y quienes hayan participado, alentado o tolerado este tipo de comportamientos deben ser plenamente conscientes de que sus actos tendrán consecuencias", concluye el comunicado de CCOO.