CCOO lleva al Sasec el conflicto de Azsa para poner fin a una política laboral "nociva" que "deteriora la salud"

Archivo - Sede del Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (Sasec). - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 24 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Industria de CCOO de Asturias ha llevado ante el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (Sasec) el conflicto abierto en la planta de Asturiana de Zinc (Azsa) en San Juan de Nieva, con el objetivo de encauzar una negociación que ponga fin a lo que consideran una política "nociva" de relaciones laborales por parte de la dirección. Las partes mantendrán un encuentro de mediación el próximo 4 de junio.

De cara a la cita en el Sasec, a la que también han sido convocadas el resto de organizaciones sindicales con representación en el Comité de Empresa, CCOO confía en que todos los agentes compartan la necesidad de actuar frente a la insuficiencia de personal y "remen en la misma dirección". "Los siguientes pasos los tendrá, como no puede ser de otra manera, la propia plantilla", ha señalado el secretario general de la Federación de Industria de CCOO de Asturias y trabajador de Azsa, Ignacio Requena.

Requena ha aclarado que la convocatoria de huelga legal nacida de la asamblea de trabajadores se desconvocó exclusivamente para abrir un "espacio real de diálogo" en el órgano mediador.

A juicio de la organización sindical, el conflicto responde a causas concretas entre las que citan la "insuficiencia estructural de plantilla, la sobrecarga, el uso ordinario de la polivalencia, problemas con los descansos compensatorios" y un impacto directo sobre la salud laboral de los empleados.

"CCOO no ha llevado este conflicto a la mediación para rebajar el problema, sino para obligar a abordarlo de frente", ha advertido Requena, quien ha remarcado que la situación ha dejado de ser un mero asunto de organización del trabajo. "Estamos hablando de salud, y de una plantilla que lleva demasiado tiempo soportando más carga con menos gente", ha aseverado.

Desde el sindicato han incidido en que el incremento de las ausencias por enfermedad y accidente, sumado a la siniestralidad de la factoría, no puede tratarse como "una suma de casos aislados". Al contrario, lo definen como "la expresión de un problema estructural que la dirección de la empresa conoce desde hace tiempo sin haber puesto en marcha un plan suficiente para corregirlo".

Requena ha explicado que "cuando la polivalencia deja de ser una excepción y se complican los descansos, lo que termina por deteriorarse es la salud de los trabajadores".