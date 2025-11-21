CCOO mantiene la huelga en escuelas infantiles al considerar "inaceptable" el acuerdo respaldado por otros sindicatos

Alonso (CCOO) insiste en que las escuelas de 0 a 3 no son servicios de conciliación: "Somos una etapa educativa" - EUROPA PRESS

OVIEDO, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha afirmado este viernes que mantendrá la convocatoria de huelga en las escuelas infantiles al considerar "insuficiente e inaceptable" el acuerdo alcanzado en la mesa de diálogo y presentado por la consejera de Educación, Eva Ledo, como un "gran acuerdo". El sindicato sostiene que el pacto "dista mucho de ser la solución global" y no da respuesta a reivindicaciones clave del colectivo.

La organización sindical señala en un comunicado que la consejera invita a CCOO a sumarse a un texto que, en su opinión, "deja desamparadas" a las trabajadoras y no garantiza avances en aspectos "fundamentales". Entre los puntos críticos, el sindicato cita el calendario escolar, la falta de fechas para la carrera profesional, la ausencia de plazos vinculantes para la integración en el Grupo B, la limitación efectiva de la hora diaria para tareas no lectivas y la falta de concreción en la estabilización del personal interino de los ayuntamientos.

Según CCOO, la decisión de mantener la huelga fue adoptada en una asamblea "multitudinaria y democrática" en la que el 99% de las trabajadoras afiliadas presentes rechazó el acuerdo. El sindicato recuerda que la jornada de paro del 20 de noviembre registró un seguimiento "superior al 90%", lo que interpreta como prueba del "malestar mayoritario" en el sector.

La organización critica además la "grave contradicción" de la consejera por "anunciar un gran acuerdo" y "horas después matizarlo", modificando aspectos como la vinculación de los días de libre disposición a los días no lectivos. A juicio de CCOO, este cambio evidencia "la falta de solidez y garantías" del pacto.

El sindicato defiende que no se opone al diálogo, pero rechaza dar por cerrado un conflicto que dura dos años con un acuerdo que considera "insuficiente" y que, en su opinión, "maquilla" las propuestas previas sin atender la naturaleza educativa de la etapa 0-3. CCOO mantiene que continuará con las movilizaciones hasta que exista un compromiso "real, vinculante y por escrito" sobre todas las reivindicaciones. La próxima jornada de huelga está convocada para el 27 de noviembre.