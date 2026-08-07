CCOO de Oviedo critica al equipo de gobierno por rechazar la declaración de zonas tensionadas

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Europa Press Asturias
Publicado: viernes, 7 agosto 2026 13:23
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   OVIEDO, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

   El sindicato CCOO de Oviedo ha criticado este viernes la "constante y temeraria" negativa del equipo de gobierno a solicitar la declaración del municipio, o de sus barrios más afectados, como zona de mercado residencial tensionado.

   Para la organización sindical, esta postura supone "dar la espalda de manera descarada a la clase trabajadora de la ciudad" y legitimar un modelo urbanístico y social que "expulsa activamente a vecinos y vecinas de sus propios barrios".

   Según el sindicato, el gobierno municipal ha vuelto a rechazar frontalmente limitar los precios de la vivienda, escudándose en argumentos que achacan el problema únicamente a la oferta constructiva. Para CCOO, este discurso es una "excusa tramposa" que "ignora deliberadamente la realidad de emergencia habitacional que se vive en las calles de Oviedo".

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