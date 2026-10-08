CCOO de Oviedo pide convocar la junta local de seguridad

OVIEDO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unión Comarcal de CCOO de Oviedo ha pedido este jueves al Ayuntamiento que convoque la junta local de seguridad tras las "sucesivas agresiones y amenazas de hechos no aislados fruto de una campaña de intimidación para invisibilizar las reivindicaciones de la calle".

En una nota de prensa, han asegurado que "la violencia fascista cada vez se ve más impune con la estrategia de avestruz del alcalde de la capital asturiana".

"Las agresión fascista de San Mateo no fue un caso aislado. La estrategia de matonismo sigue", han asegurado, lamentando cómo "las personas que están en la pacífica y reivindicativa acampada de la Escandalera, sufrieron amenazas, intimidación e incluso agresiones físicas con una sensación de impunidad alarmante".

Desde CCOO han pedido al alcalde, Alfredo Canteli, que deje "esa actitud de tolerancia con la violencia" porque si continúa, han dicho, "estos actos fascistas continuarán a sus anchas cada vez con acciones más extremas".

"Si Alfredo Canteli se ve incapaz de frenar esta violencia -que está afectando a la clase trabajadora y sus reivindicaciones- y garantizar paz y seguridad en sus calles, tendría que dimitir por el bien de la ciudad de Oviedo", han zanjado.