CCOO pide desarollar una ley de participación institucional para dar "marco jurídico" al diálogo social en Asturias

La responsable confederal de Participación Institucional y Movimientos Sociales de CCOO, Carmen Vidal, la secretaria de Política Institucional de CCOO de Asturias, Ana María Rodríguez, y el secretario general de CCOO de Asturias, José Manuel Zapico. - CCOO ASTURIAS

OVIEDO 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La responsable confederal de Participación Institucional y Movimientos Sociales de CCOO, Carmen Vidal, ha reclamado este martes al Gobierno de Asturias que desarrolle "ya una ley de participación institucional" porque la comunidad autónoma es "de las pocas" que no la tiene, lo que considera "una anomalía democrática en la España de hoy".

Vidal ha señalado que Asturias es "una comunidad autónoma con una gran tradición de concertación social y de acuerdo de las políticas públicas", pero ha lamentado que "es de las pocas comunidades autónomas, que no tiene una ley que desarrolla el diálogo social".

"El diálogo social en Asturias está vivo, se han llegado a buenos acuerdos por parte de las organizaciones sindicales, empresariales con el gobierno de Asturias, pero creemos que debe tener el marco jurídico que se merece", ha afirmado Vidal a los medios de comunicación durante su visita a la Junta General del Principado, donde ha estado acompañada por el secretario general de CCOO de Asturias, José Manuel Zapico.

Vidal ha señalado que "cuando las políticas públicas se hacen desde el diálogo, se hacen desde el acuerdo, se hacen desde el consenso, duran más, tienen una mejor implementación y sobre todo son muy respaldadas por la ciudadanía".

Además, ha recordado que Asturias es "una de las dos comunidades autónomas del país que no tiene Consejo Económico y Social", algo que, a su juicio, "también es importante" porque se trata del "diálogo social institucionalizado con las organizaciones civiles".

Por su parte, el secretario general de CCOO de Asturias, José Manuel Zapico, ha reivindicado "el marco de diálogo social" como herramienta para "avanzar en una Asturias más democrática, más social y con más igualdad". "En tiempos de guerra, donde los matones utilizan la fuerza para imponer sus ideas, es importante remarcar la importancia del diálogo social", ha afirmado.

El dirigente sindical ha denunciado "los discursos de odio, de ruido, de polarización, de violencia" y ha llamado a la "negociación y a la movilización por parte de los trabajadores en un marco democrático para avanzar en derechos".

Zapico ha criticado que "la guerra está trayendo más dificultades a las familias trabajadoras" con la subida de los precios de la gasolina, y ha dicho que el Gobierno "tiene que actuar" para "topar los precios" y que "el consumidor no sea el paganini de una guerra que no ha buscado".