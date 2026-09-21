CCOO pide a los políticos asturianos que centren el Debate de orientación en la escalada de precios, vivienda y salud

Archivo - El secretario general de CCOO de Asturias, José Manuel Zapico. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO de Asturias, José Manuel Zapico, ha pedido este lunes a los políticos asturianos que centren el Debate de Orientación Política General que comienza este martes en la escalada de precios, la vivienda y la salud de los trabajadores.

En una nota de prensa, Zapico ha pedido que en este Debate, el último de la legislatura, no haya "crispación ni mensajes de odio", sino que prime "un interés común frente a intereses partidistas". "Los discursos con altura de miras deben ser el futuro de Asturias y soluciones a las personas", ha reclamado.

Desde el sindicato han enumerado los ejes en torno a los cuales creen que debería pivotar el Debate. En concreto, CCOO alerta de que en Asturias en los últimos diez años subió el precio de la vivienda un 80%, dificultando su acceso y "con la alarma social no dejando de sonar".

En cuanto a salud laboral, el sindicato ha señalado que los centros de trabajo "son cada vez más tóxicos", por lo que "debe potenciarse la sanidad pública con más inversión y recursos". En lo referido al auge de los precios, Zapico ha puesto el foco sobre la "enorme dificultad" para llenar la cesta de la compra y que las familias puedan llegar a fin de mes.

Para paliar estas problemáticas, CCOO propone que se acuerde en la Junta General del Principado de Asturias topar los precios de alquiler de la vivienda, reducir las listas de espera en el sistema público sanitario y en la dependencia a seis meses, y duplicar las ayudas, especialmente las dirigidas a combatir la pobreza energética, garantizando el pago en 30 días.