CCOO pide que la próxima legislatura frene "definitivamente" la "urgente crisis de la vivienda"

OVIEDO 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La responsable de área externa de CCOO de Asturias, Esther Barbón, ha pedido este lunes que la próxima legislatura frene "definivitamente" la "urgente crisis de la vivienda" en España, con medidas que permitan "topar los alquileres, poner coto a los fondos buitre y movilizar vivienda vacía, construyendo nuevos hogares y apostando por la rehabilitación".

En una nota de prensa, la responsable sindical ha asegurado que las prioridades de CCOO de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre "están claras". "La vivienda es una emergencia que requiere acciones precisas y rápidas, topar los alquileres, poner coto a los fondos buitre, movilizar vivienda vacía, construir nueva, apostar por la rehabilitación y limitar ya las viviendas turísticas", ha resumido.

Han agregado la necesidad de implementar un plan de rescate a las familias ante la escala de precios de combustible y alimentos, "salarios decentes, trabajos seguros y tiempo para vivir".

"CCOO seguirá movilizándose para contener precios de la vivienda y los alimentos", ha dicho, asegurando que "la inflación no va a bajar en los próximos meses y eso va a tener un impacto importante en los bolsillos". En esta situación, ha agregado Esther Barbón, "la derecha está proponiendo medidas que supondrán recortes y retrocesos".