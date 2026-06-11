CCOO rechaza el último Consejo Interterritorial por "vulnerar la legalidad" y pacta con Salud una ley de personal propio

Archivo - La ministra de Sanidad, Mónica García. - MINISTERIO DE SANIDAD - Archivo

OVIEDO 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El responsable de Acción Sindical de la federación de Sanidad de CCOO de Asturias, Adrián Redondo, ha rechazado este jueves el contenido del último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, una cita que, a su juicio, "pasará a la historia de la infamia" por "vulnerar cualquier elemento legal" y romper la igualdad entre los profesionales sanitarios.

Tras mantener esta tarde un encuentro con la consejera de Salud del Principado, Concepción Saavedra, para analizar el desarrollo de dicha reunión sectorial, Redondo ha criticado que el Ministerio plantease puntos con carácter decisorio que no correspondían a ese ámbito. Asimismo, ha lamentado que se hayan "rebajado" los acuerdos alcanzados previamente en la mesa de negociación con las organizaciones sindicales en materias clave como el Estatuto Marco, la jubilación anticipada o la reclasificación profesional.

El representante sindical ha recordado que hasta 16 comunidades autónomas firmaron una carta denunciando que este "no era el camino" y exigiendo soluciones basadas en los pactos ya comprometidos con los agentes sociales.

Por contra, Redondo ha puesto en valor el clima de diálogo de la reunión asturiana, donde se han abordado medidas concretas para mejorar tanto la calidad asistencial de los pacientes como las condiciones laborales de los trabajadores de la región.

En este sentido, ha avanzado que el Principado y los sindicatos desarrollarán a lo largo de los próximos meses una propuesta histórica de las organizaciones de la comunidad: la creación y desarrollo de una ley de personal estatutario propio para el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa).