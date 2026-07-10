CCOO reclama igualdad entre los preparadores de oposiciones si Educación facilita los criterios de corrección

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OVIEDO, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha reclamado este viernes a la Consejería de Educación que actúe con "absoluta imparcialidad" y preserve la igualdad de oportunidades entre todas las personas y entidades dedicadas a la preparación de oposiciones, tras la polémica surgida por los resultados de la primera prueba del procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestros.

En una nota de prensa, el sindicato se refiere a la petición realizada por CSIF para conocer los criterios internos de calificación utilizados por los tribunales y sostiene que facilitar esa información a una única organización podría suponer una "ventaja competitiva" respecto al resto de academias y preparadores de oposiciones.

Por ello, CCOO considera que la Consejería debería aclarar en qué condición se solicita esa documentación y, en caso de facilitarla, ponerla también a disposición del resto de entidades interesadas "en condiciones de absoluta igualdad".

Asimismo, el sindicato defiende la máxima transparencia en los procesos selectivos y considera que las personas aspirantes tienen derecho a conocer cómo son evaluadas sus pruebas, si bien sostiene que esa transparencia debe responder "al interés general" y no generar ventajas para una organización concret