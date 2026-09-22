CCOO reclama inversiones y obras pendientes para convertir Asturias en referente de movilidad sostenible

Archivo - Fotos de la estación de autobuses de Oviedo. - EUROPA PRESS/REMITIDO - Archivo

OVIEDO 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Asturias ha reclamado este martes una inversión "real y efectiva" en infraestructuras y la ejecución de las obras pendientes para que la comunidad pueda convertirse en un referente en movilidad sostenible hacia los centros de trabajo, coincidiendo con el Día sin Automóvil y el cierre de la Semana Europea de la Movilidad.

El sindicato ha defendido una apuesta decidida por el transporte público, con el ferrocarril como eje central de un sistema coordinado con el transporte por carretera que favorezca la intermodalidad, reduzca la huella de carbono y contribuya a prevenir la siniestralidad laboral in itinere.

CCOO ha señalado que la red ferroviaria asturiana debe modernizarse y ganar peso frente al vehículo privado, al considerar que el tren es un medio de transporte más eficiente desde el punto de vista energético y con menores emisiones. Según ha indicado, el ferrocarril emite cinco veces menos dióxido de carbono que el coche y hasta ocho veces menos que el avión.

El responsable de Salud Laboral y Medioambiente de CCOO de Asturias, Juan Manuel Suárez Baragaño, ha subrayado la necesidad de hacer efectivo el plan de movilidad al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), mediante la creación de una estación intermodal en el apeadero ferroviario de La Corredoria.

"El Hospital Universitario de Asturias es el punto con mayor número de desplazamientos, con más de 32.000 al día", ha afirmado Suárez Baragaño, quien ha considerado prioritario mejorar las conexiones de transporte público con este equipamiento sanitario.

Tarjeta CTA y tiempos de viaje

El sindicato ha valorado la rebaja del precio de la tarjeta de la Consorcio de Transportes de Asturias (CTA), una medida que, según ha recordado, fue planteada por CCOO dentro del plan anticrisis. No obstante, ha advertido de que la reducción tarifaria resulta insuficiente si el sistema no permite realizar los desplazamientos en "tiempos razonables".

En este sentido, CCOO ha incidido en que, si se pretende que el tren se convierta en el principal medio de transporte por encima del automóvil particular, es necesario mejorar de forma sustancial el servicio ferroviario para facilitar los desplazamientos al trabajo y reducir tanto las emisiones como los riesgos asociados a los trayectos laborales.

MODERNIZACIÓN DE LA RED MÉTRICA

La organización sindical ha reclamado unir la implantación de los sistemas de seguridad exigidos por la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria con una modernización integral de las líneas de ancho métrico, tras años de "abandono" que, a su juicio, han dejado una red obsoleta.

CCOO ha denunciado que, en algunas líneas de la antigua FEVE, los tiempos de viaje actuales son superiores a los registrados hace cuatro décadas. Por ello, ha defendido potenciar el conjunto del kilometraje de vía estrecha como elemento de conexión de la Asturias rural y de las alas, además de como instrumento de cohesión territorial y de fijación de población.

Entre las medidas planteadas, el sindicato ha citado el incremento de la flota para ampliar frecuencias, la puesta en marcha de servicios semidirectos en ancho métrico entre las principales poblaciones -combinados con trenes con todas las paradas- y el establecimiento de lanzaderas entre Oviedo y Lugo de Llanera en horas punta.

Asimismo, ha apostado por recuperar servicios como los existentes entre Oviedo y Laviana, con el objetivo de evitar que viajar en Cercanías continúe siendo "un calvario" y de que las incidencias ferroviarias no sigan favoreciendo el uso del vehículo privado frente al transporte colectivo.