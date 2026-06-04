CCOO reclama "mayor ambición" en las políticas de formación del Sepepa

Archivo - El líder de CCOO, José Manuel Zapico. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO de Asturias, José Manuel Zapico, ha resaltado este jueves en la importancia de dotar de mayor ambición a las políticas de formación activa del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (Sepepa).

Ha sido en una rueda de prensa ofrecida en Oviedo, después de que los periodistas le preguntaran por si consideraba un fracaso de las políticas de formación asturianas la reciente firma de un acuerdo entre la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) y Talento Grupo Internacional para la atracción y selección de profesionales cualificados procedentes de Perú con destino a las empresas asturianas, con el objetivo de paliar la falta de mano de obra especializada.

"Es una buena pregunta", ha indicado Zapico, que ha dicho que el mencionado acuerdo "pone el dedo en la llaga". Desde su sindicato, además de reclamar esa mejor formación, señalan que no les preocupa tanto el origen de las personas como las condiciones en las que lleguen a trabajar. En ese sentido, ha insistido en que los convenios colectivos sectoriales son los que se tienen que aplicar.