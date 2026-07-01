CCOO reclama "voluntad política" para poner fin al conflicto de las escuelas infantiles

Archivo - Las delegadas de CCOO Carmen Riesgo Y Tania Alonso. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Asturias ha reclamado voluntad política a la Consejería de Educación para garantizar derechos y aportar soluciones concretas al conflicto laboral. "Se reivindica un calendario que respete los ritmos de los niños y niñas y garantice durante todo el año la presencia de la pareja educativa en las aulas", defienden.

A través de un comunicado, el sindicato insiste en que las protestas "no giran en torno a privilegios o días de descanso, sino a la búsqueda de unas condiciones laborales que permitan ofrecer una atención educativa de calidad a la infancia". "No pedimos días libres; pedimos dignidad para la infancia y que se hable de la realidad que existe en las aulas, no de ciencia ficción", apuntan.

Desde el sindicato consideran que "el verdadero problema radica en la falta de respuestas" y añaden que "diecisiete jornadas de huelga no se explican porque las trabajadoras no entiendan las propuestas de la Administración, sino porque, a día de hoy, siguen sin existir soluciones concreta".

El sindicato sostiene que "el colectivo conoce perfectamente la situación y reclama voluntad política para garantizar derechos, eliminar la incertidumbre sobre la estabilización de las plazas avanzar en la equiparación salarial y dotar a los centros de los recursos necesarios". En el mismo comunicado añaden: "Lo que sí vemos es que la consejera reconoce abiertamente que gran parte de las TEIS (Técnicas en Educación Infantil) tendrán su salario congelado hasta su jubilación. Ya que se irá absorbiendo esas diferencias salariales. Esa es la realidad de su política educativa".

Como ejemplo de las carencias organizativas, representantes de CCOO han visitado durante la jornada de hoy la escuela infantil de Pravia, donde han podido comprobar que falta la mitad de la plantilla. Según el sindicato, este tipo de situaciones no son excepcionales, sino "el resultado de una gestión que ha priorizado el crecimiento de la red autonómica sin consolidar previamente unas condiciones que garanticen su correcto funcionamiento".

Con vistas a la reunión prevista para este viernes, CCOO asegura que acudirá con voluntad de diálogo, aunque lamentan que "la Consejería haya optado por un marco de negociación que evita abordar directamente el conflicto con el sindicato mayoritario convocante de los paros".